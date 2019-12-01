Zamora, Michoacán: Aprehenden a presunto responsable del homicidio de un adolescente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 10:47:04

Zamora, Michoacán, a 15 de agosto 2025.- Cristian Antonio “N”, quien es señalado de su posible relación en el homicidio de un adolescente de 17 años; hechos ocurridos en este municipio, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que el 18 de marzo del presente año, José Eduardo P., se encontraba sobre la calle Hacienda Guaracha, del fraccionamiento Campestre San José, cuando en determinado momento se encontró con el sujeto mejor conocido como "El Kichis" quien sin mediar palabra lo atacó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

Estos hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Zamora, que emprendió actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de Cristian Antonio “N”, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada en reclusión, en virtud de que se encuentra procesado por otro delito.

El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional a efecto de que sea resuelta su situación legal.