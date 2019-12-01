Primera tormenta invernal y frente frío 16 afectan al norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 09:23:13

Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 16 recorrerán el noroeste y norte de la República Mexicana y provocarán chubascos y lluvias fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en dichas regiones; así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

De igual forma, el frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país y mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada; al final del día, el frente podría adquirir características cálidas, desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas, Capital, Papaloapan y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas mínimas: