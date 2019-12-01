Combi se estrella contra casa y poste de luz; hay al menos dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 10:51:34

Los Reyes La Paz, Estado de México, a 22 de noviembre 2025.- Al menos dos personas perdieron la vida en un accidente vial en la ciudad de Los Reyes La Paz, ubicada en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad del transporte público chocó contra un poste y una vivienda de la colonia Ampliación Los Reyes.

De manera extraoficial, se mencionó que el conductor de la combi perdió el control al manejar a exceso de velocidad, por lo que el automóvil se volcó en la intersección entre Avenida Presidentes y la calle Álvaro Obregón.

Tras girar sobre su costado izquierdo, la unidad se impactó contra el poste y posteriormente contra la fachada de una casa.

Dos personas fallecieron en el lugar, en tanto que otros ocho resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.