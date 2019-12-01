Combi se estrella contra casa y poste de luz; hay al menos dos muertos

Combi se estrella contra casa y poste de luz; hay al menos dos muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 10:51:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes La Paz, Estado de México, a 22 de noviembre 2025.- Al menos dos personas perdieron la vida en un accidente vial en la ciudad de Los Reyes La Paz, ubicada en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad del transporte público chocó contra un poste y una vivienda de la colonia Ampliación Los Reyes.

De manera extraoficial, se mencionó que el conductor de la combi perdió el control al manejar a exceso de velocidad, por lo que el automóvil se volcó en la intersección entre Avenida Presidentes y la calle Álvaro Obregón.

Tras girar sobre su costado izquierdo, la unidad se impactó contra el poste y posteriormente contra la fachada de una casa.

Dos personas fallecieron en el lugar, en tanto que otros ocho resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Combi se estrella contra casa y poste de luz; hay al menos dos muertos
Autoridades michoacanas confirman al menos 7 fallecidos tras volcadura en Tiripetío
Accidente en la Siglo XXI deja un muerto y una herida
Vuelca combi de la ruta Guinda en el Libramiento de Morelia; no hay lesionados
Más información de la categoria
Primera tormenta invernal y frente frío 16 afectan al norte del país
Autoridades michoacanas confirman al menos 7 fallecidos tras volcadura en Tiripetío
Seguirá en prisión Javier Duarte hasta abril de 2026, debido a que le negaron la libertad anticipada
Perfil de alto impacto: Ijmele Díaz Abrego, el nuevo estratega al frente de la Policía de Investigación en la Fiscalía de Michoacán
Comentarios