Autoridades michoacanas confirman al menos 7 fallecidos tras volcadura en Tiripetío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 09:04:55
Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre 2025.- Luego de que se llevaran a cabo las primeras actuaciones en el lugar de la volcadura de un camión de pasajeros en la tenencia dé Tiripetío, municipio de Morelia, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmaron la muerte de 7 personas.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de sábado al filo de las 10:30 horas se reportó la volcadura de un camión de pasajeros en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Luego de que se llevaran a cabo las primeras actuaciones se confirmó el lamentable deceso de 7 personas y 20 heridos.

Es de mencionar que el trasporte había salido de la ciudad de Uruapan y servicios dirigían a Tlalpujahua cuando sobrevino el accidente.

