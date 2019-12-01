Tras más de 20 horas controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 12:47:33
Culiacán, Sinaloa, a 20 de diciembre 2025.- Luego de 20 horas de labores continuas, los equipos de emergencia y bomberos lograron controlar el incendio que se registró en el relleno sanitario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El coordinador de Protección Civil de la capital sinaloense, Jesús Bil Mendoza Ontiveros, afirmó que el fuego no representó un riesgo para las familias que viven cerca de esa zona.

Asimismo, dio a conocer que se habilitó el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa como albergue provisional, y solamente de manera preventiva, tal como lo establece el protocolo.

Además, detalló que para controlar la conflagración se movilizaron dos estaciones de bomberos, con auxilio de cuatro pipas del ayuntamiento.

Señaló que se trabajó en dos frentes, una de las cuadrillas abrió una brecha con maquinaria pesada para evitar que se propagara el fuego y en el segundo frente, los bomberos laboraron con intensidad para sofocar las llamas.

