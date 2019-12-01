Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia

Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 12:27:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 20 de diciembre 2025.- El cuerpo sin vida de un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue localizado con marcas de violencia y tortura, en una zona rural de la ciudad de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver estaba degollado y tirado en la comunidad del kilómetro 21, perteneciente a la urbe costera.

Fueron los vecinos de la zona quienes reportaron la presencia de los restos, los cuales fueron encontrados en la calle Del Estudiante, a un lado de la Carretera Federal Acapulco-Chilpancingo.

Por lo anterior, personal de seguridad de los tres niveles de gobierno arribó al sitio y acordonó el área.

Luego de las primeras diligencias, las autoridades ministeriales identificaron a la víctima como Daniel Hernández de 37 años de edad.

Cabe señalar que junto a su cuerpo fueron encontradas cartulinas con mensajes amenazantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras más de 20 horas controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán
Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Fatal choque de frente en la carretera a Chichimequillas 
Más información de la categoria
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país
Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano
Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas
Comentarios