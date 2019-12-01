Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país

Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país
Fecha: 20 de Diciembre de 2025
Ciudad de México, a 20 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 22 saldrá del país y dejará de afectar al territorio, sin embargo, un canal de baja presión mantendrá las lluvias y chubascos en el sureste mexicano.

Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste); asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de diciembre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

