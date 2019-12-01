Ultiman a un hombre en la Valencia Segunda Sección, en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 13:54:59

Zamora, Michoacán, a 20 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Valencia Segunda Sección de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Alicate de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional quienes al arribar confirmaron la muerte de un joven.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.