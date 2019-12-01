Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano

Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 07:48:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 20 de diciembre 2025.- Hernán “N”, presunto líder criminal de una organización criminal de Tabasco permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, le negó el amparo contra la prisión preventiva justificada que enfrenta.

La jueza federal rechazó conceder la protección de la justicia al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Cabe señalar que el sospechoso, conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, es presuntamente el líder del grupo criminal La Barredora, que opera en el estado de Tabasco.

Por su parte, la defensa del ex secretario de Seguridad de dicho estado, argumentó que la medida vulnera su derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De igual forma, el equipo legal del excolaborador de Adán Augusto López, indicó que su vinculación a proceso carece de pruebas idóneas y razonables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras más de 20 horas controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán
Localizan sin vida a guardia nacional en zona rural de Acapulco; tenía señas de violencia
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Fatal choque de frente en la carretera a Chichimequillas 
Más información de la categoria
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Se esperan lluvias y chubascos en el sureste del país
Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano
Cofepris da lista de playas no aptas para vacacionar en estas fechas decembrinas
Comentarios