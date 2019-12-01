Niegan amparo a Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco; se queda en el Altiplano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 07:48:11

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 20 de diciembre 2025.- Hernán “N”, presunto líder criminal de una organización criminal de Tabasco permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, le negó el amparo contra la prisión preventiva justificada que enfrenta.

La jueza federal rechazó conceder la protección de la justicia al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Cabe señalar que el sospechoso, conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, es presuntamente el líder del grupo criminal La Barredora, que opera en el estado de Tabasco.

Por su parte, la defensa del ex secretario de Seguridad de dicho estado, argumentó que la medida vulnera su derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De igual forma, el equipo legal del excolaborador de Adán Augusto López, indicó que su vinculación a proceso carece de pruebas idóneas y razonables.