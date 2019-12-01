Grupo presuntamente ligado a Jalisco se adjudica ataque con explosivos a policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:19:51

Luis Moya, Zacatecas, a 20 de diciembre 2025.- Un grupo armado presuntamente ligado a una organización criminal de Jalisco, se adjudicó el ataque con explosivos en contra de una patrulla de la Policía Estatal de Zacatecas, registrado el pasado 19 de noviembre cerca del municipio de Luis Moya.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Gobierno zacatecana, Rodrigo Reyes Mugüerza indicó en una primera instancia que se trataba de una explosión, pero no había precisado que fue en contra de autoridades.

En redes sociales circula un video en el que aparecen alrededor de 30 hombres armados y con los rostros cubiertos, los cuales anuncian que han iniciado “bombazos” contra la Policía Estatal, presuntamente por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De igual forma, los responsables del estallido se adjudicaron otro ataque con artefactos explosivos perpetrado el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

“No fue ninguna prueba que estaban haciendo los (policías) estatales, les explotó, porque todo estaba calculado para que la decomisaran (explosivos) en Luis moya y la estallara en Zacatecas o en el camino”, dijeron los criminales en la grabación.

Cabe mencionar que en aquella ocasión, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad emitió un comunicado para aclarar que el estruendo se debió a que las Fuerzas Especiales realizaban “una capacitación y proceso de destrucción de explosivos, durante el cual se registran algunas detonaciones”.