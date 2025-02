"Yo ya no me quedo, yo me voy": policía de Queréndaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2025.- "No hay condiciones de ser policía", aseguraron dos hombres de aproximadamente 50 años de edad, mientras abandonaban la presidencia municipal de Queréndaro, Michoacán luego de un ataque armado de presuntos delincuentes contra algunos de sus compañeros de corporación.

Con una bolsa de plástico en mano, al momento que se despojaba de su uniforme, uno de ellos expresó que ya no arriesgaría la vida y prefería dedicarse al campo que dejar a su familia sin un sustento.

"Ya se va?, yo ya no quedo, yo me voy , aquí no vale la pena estar, no existen condiciones para ser policía? no tenemos condiciones de seguridad", comentó uno de los agentes quien desertaba tras la muerte de tres de sus compañeros durante una agresión armada de grupos delictivos contra la policía municipal de Queréndaro.

Otro de ellos caminaba de un lado a otro sobre la fachada de la presidencia municipal de Queréndaro, evadía preguntas mientras su mirada se dirigía hacia las dos patrullas baleadas que se mantenían al costado de la plaza principal de la localidad, minutos después emprendió su camino, no sin antes realizar una breve parada frente a la Iglesia para persignarse, sus únicas palabras fueron "vámonos para siempre".

La deserción de policías locales, se registraba mientras empleados del área de limpieza iniciaron con sus actividades, pero manifestaban temor de más agresiones.

"Nadie nos dice nada, no sabemos nada, solo que a la presidenta municipal se le ve poco, dicen que no vive aquí", apuntó una mujer mientras no dejaba de barrer la plaza principal del pueblo.

El pasado 17 de enero, Diana Caballero, presidenta municipal de Queréndaro, reconoció que sí ha recibido amenazas por parte de presuntos grupos delictivos por lo que fue necesario solicitar seguridad personal, incluso no estar al 100 por ciento de manera presencial en la demarcación.