México e Italia comparten experiencias en materia penitenciaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 13:36:35

Ciudad de México, a 3 de octubre 2026.- El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) llevaron a cabo la conferencia “La reorganización del sistema penitenciario italiano: un diálogo Italia–México”.

Durante el evento, el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan conocer experiencias internacionales e identificar aprendizajes que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones penitenciarias mexicanas.

Subrayó que el propósito del encuentro no es replicar modelos, sino conocer experiencias, identificar buenas prácticas y generar elementos de reflexión frente a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. “La seguridad de un país también se construye desde sus prisiones”, afirmó.

En la conferencia participaron Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones de UNICRI, y Martha María Guadalupe Orozco Reyes, investigadora senior del organismo, quienes expusieron la experiencia italiana en la evolución y reorganización de su sistema penitenciario, así como los mecanismos desarrollados para atender fenómenos de alta complejidad.

La jornada reunió a personal directivo, mandos operativos y personal técnico especializado en gestión penitenciaria, seguridad e inteligencia.

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con la organización y centralización del sistema penitenciario italiano; la estructura de sus instituciones; la dirección civil y la seguridad policial; así como las medidas en libertad y los mecanismos de atención en materia de justicia juvenil y comunitaria.

Asimismo, se analizaron las transformaciones institucionales derivadas de la atención al terrorismo y al crimen organizado, así como la evolución hacia estructuras especializadas en operación, inteligencia y seguridad penitenciaria.

Esta conferencia forma parte del Programa para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de las Políticas de Prevención Social del Delito en México como Modelo para América Latina, desarrollado por UNICRI con el apoyo de la ONU.