Vuelca unidad de transporte de personal en la carretera a Los Cues, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 19:11:21

Pedro Escobedo, Qro.- Con importantes daños materiales, quedó una unidad de transporte de personal, luego de protagonizar una salida de camino y volcadura.

Fue sobre la carretera a Los Cues, entre las comunidades de La Lira y San Fandila, en donde el operador de la unidad, perdió el control por el presunto exceso de velocidad.

Al perder el control, la unidad de personal salió de la cinta de rodamiento y posteriormente volcó, quedando con importantes daños, sobre su costado izquierdo.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios, sin embargo, al llegar, localizaron el vehículo abandonado.