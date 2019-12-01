Confirma la FGE detención de presunto autor material de la muerte de mujer transgénero en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 14:45:23

Morelia, Michoacán, a 14 de abril 2026.- Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, confirmó la detención del presunto autor material del asesinato de Daniela Martínez Silva, mujer trans asesinada en esta ciudad de Morelia el fin de semana.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del sábado 11 de los corrientes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, en el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

A la postre se supo que se trataba de Daniela Martínez Silva, mujer trans.

Este martes en entrevista Torres Piña indicó que el lunes fue detenido un sujeto que sería el presunto autor material del crimen, hechos que siguen siendo investigados.