Abandonan a recién nacido en bote de basura del Tec de Ecatepec

Abandonan a recién nacido en bote de basura del Tec de Ecatepec
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 14:50:00
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Ecatepec, Estado de México, a 14 de abril 2026.- Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de un bote de basura en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de limpieza de la institución solicitó auxilio tras encontrar al menor.

Por lo anterior, personal de la Policía Municipal se movilizó al lugar, en donde constató la presencia del bebé, el cual aun tenía placenta y cordón umbilical; además, se dio a conocer que estaba envuelto en papel higiénico.

Elementos de Protección Civil de Ecatepec brindaron los primeros auxilios al bebé y lo trasladaron al Hospital José María Rodríguez, a unos minutos de distancia del TESE.

Autoridades del Edomex abrieron una carpeta de investigación para hallar a los padres del pequeño.

 

 

Fotografía de Google Maps.

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