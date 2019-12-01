Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán

Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:48:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán., a 8 de enero 2026.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler cargado con madera, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carreta en las inmediaciones de la curva Del Gato, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como del Cuerpo de Bomberos municipales quienes al arribar encontraron volcado el camión.

Es de mencionar al que el percance sólo dejó daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Estrellan tráiler robado contra caseta de Tepoztlán; criminales huyen a pie y abandonan al chófer
Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Homicidio de Carlos Manzo fue planificado con dos agresores; García Harfuch revela nuevos detalles del caso
Avanzan investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Comentarios