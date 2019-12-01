Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:48:35

Zitácuaro, Michoacán., a 8 de enero 2026.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler cargado con madera, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carreta en las inmediaciones de la curva Del Gato, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como del Cuerpo de Bomberos municipales quienes al arribar encontraron volcado el camión.

Es de mencionar al que el percance sólo dejó daños materiales.