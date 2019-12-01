Vuelca tráiler en Purépero, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 17:37:48
Purépero, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler en la carretera Purépero-Caurio, cerca del lugar conocido como Cuatro Caminos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había volcado un tráiler.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, quienes al arribar encontraron volcado el camión mismo que derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el chofer resultó ileso.

Es de mencionar que una vez que personal de la CFE cortó la energía eléctrica se procedió a retirar el camión y se reabrió la circulación en la carretera.

