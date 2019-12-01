Vuelca tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo, obstruye toda la vialidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 11:28:00

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre 2025.- Caos vehicular y daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler, hechos registrados en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo en este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la tenencia de Iratzio, se había volcado un trailer.

Al sitio acudió personal de la Guardia Nacional así como de los cuerpos de Bomberos y Civil, quienes encontraron volcado un tráiler el cual obstruía totalmente la vialidad.

El percance sólo dejó daños materiales no hay víctimas.