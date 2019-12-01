Alertan por posible formación de tornados en el norte de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 21:39:41

Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la posible formación de torbellinos o tornados entre este viernes 24 y sábado 25 de octubre en distintas zonas del norte del país.

Este viernes por la noche podrían presentarse fenómenos de este tipo en regiones de Chihuahua y Coahuila, mientras que el sábado se prevé su desarrollo en áreas de Coahuila y Nuevo León.

En el municipio de Acuña, Coahuila, ya se detectó una celda en rotación con potencial de tornado, la cual se desplaza hacia el este.

El SMN también reportó lluvias fuertes, chubascos, descargas eléctricas, caída de granizo y rachas intensas de viento, condiciones que podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.