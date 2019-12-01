Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores

Apatzingán, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- Derivado de labores de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron en el municipio de Apatzingán a tres presuntos extorsionadores en posesión de diversas dosis de droga y una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación.

Sobre el particular se informó que como resultado de las tareas de inteligencia de los efectivos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil fueron posibles los mencionados aseguramientos en la localidad de El Recreo de esta demarcación, en una acción conjunta con el Ejército Mexicano y la FGE.

Como parte de las labores pertenecientes a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se detuvieron a dos hombres y una mujer en portación de diversas dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, y una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

La SSP refuerza diariamente sus acciones operativas en la región Tierra Caliente, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden público y el bienestar de su población.