Familiares y amigos de Bernardo Bravo rinden homenaje en Morelia con caminata y misa por el líder limonero

Familiares y amigos de Bernardo Bravo rinden homenaje en Morelia con caminata y misa por el líder limonero
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:49:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- Familiares y amigos de Bernardo Bravo, presidente de los citricultores del Valle de Apatzingán, se reunieron este día para honrar su memoria a través de una caminata, y una posterior misa en la Catedral de Morelia.

Los allegados al líder asesinado el lunes pasado, se vistieron de blanco, portando imágenes del dirigente, como símbolo de paz y recuerdo, mientras caminaban por las calles de la capital michoacana hasta el recinto religioso donde se ofició la ceremonia.

Previo a la caminata, los asistentes señalaron su participación como un homenaje a Bravo Manríquez, y el deseo de sus seres queridos de mantener viva su memoria tras los recientes hechos de violencia que afectaron al sector limonero en Apatzingán.

Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo, brindó un mensaje donde expresó su gratitud por la solidaridad recibida, pero enfocó su mensaje en la necesidad de paz social, sostenible y verdadera, la cual, dijo, solo depende de actos justos y de que cada actor cumpla con su responsabilidad.

Subrayó que el legado de Bernardo Bravo se ha convertido en un "movimiento social pero un movimiento de paz", legitimado por el pueblo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán
Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores
Detienen y vinculan a proceso a “El Zorro”, líder criminal generador de violencia en la zona Laja-Bajío
Más información de la categoria
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán
Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores
En lo que va del 2025, han fallecido 90 mujeres por cáncer de mama en Querétaro; prevención es indispensable
Comentarios