Familiares y amigos de Bernardo Bravo rinden homenaje en Morelia con caminata y misa por el líder limonero

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:49:53

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- Familiares y amigos de Bernardo Bravo, presidente de los citricultores del Valle de Apatzingán, se reunieron este día para honrar su memoria a través de una caminata, y una posterior misa en la Catedral de Morelia.

Los allegados al líder asesinado el lunes pasado, se vistieron de blanco, portando imágenes del dirigente, como símbolo de paz y recuerdo, mientras caminaban por las calles de la capital michoacana hasta el recinto religioso donde se ofició la ceremonia.

Previo a la caminata, los asistentes señalaron su participación como un homenaje a Bravo Manríquez, y el deseo de sus seres queridos de mantener viva su memoria tras los recientes hechos de violencia que afectaron al sector limonero en Apatzingán.

Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo, brindó un mensaje donde expresó su gratitud por la solidaridad recibida, pero enfocó su mensaje en la necesidad de paz social, sostenible y verdadera, la cual, dijo, solo depende de actos justos y de que cada actor cumpla con su responsabilidad.

Subrayó que el legado de Bernardo Bravo se ha convertido en un "movimiento social pero un movimiento de paz", legitimado por el pueblo.