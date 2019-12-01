Mueren tres personas tras balacera registrada en plena zona comercial de Tepito; mujer resultó lesionada

Mueren tres personas tras balacera registrada en plena zona comercial de Tepito; mujer resultó lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:42:49
Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.– Una balacera registrada en Eje 1 Norte, en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, dejó un saldo de tres personas muertas y una mujer lesionada.

De acuerdo con  primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un joven de 20 años, quien murió en el lugar. Durante el ataque, una mujer resultó herida en la rodilla y fue atendida por familiares y paramédicos.

Otra persona que pasaba por la zona para realizar compras fue alcanzada por una bala perdida y, aunque fue trasladada a un hospital cercano, perdió la vida minutos después.

Tras el ataque, uno de los agresores huyó hacia una vecindad en la calle Tenochtitlán, donde presuntamente abordó una motocicleta para huir.

 

Más información de la categoria
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán
Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores
En lo que va del 2025, han fallecido 90 mujeres por cáncer de mama en Querétaro; prevención es indispensable
