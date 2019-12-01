Mueren tres personas tras balacera registrada en plena zona comercial de Tepito; mujer resultó lesionada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:42:49

Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.– Una balacera registrada en Eje 1 Norte, en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, dejó un saldo de tres personas muertas y una mujer lesionada.

De acuerdo con primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un joven de 20 años, quien murió en el lugar. Durante el ataque, una mujer resultó herida en la rodilla y fue atendida por familiares y paramédicos.

Otra persona que pasaba por la zona para realizar compras fue alcanzada por una bala perdida y, aunque fue trasladada a un hospital cercano, perdió la vida minutos después.

Tras el ataque, uno de los agresores huyó hacia una vecindad en la calle Tenochtitlán, donde presuntamente abordó una motocicleta para huir.