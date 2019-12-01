En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 

En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 20:42:10
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- El cuerpo putrefacto de un individuo que había sido reportado como desaparecido el 17 de octubre, fue localizado en un paraje de la tenencia de Playa Azul, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el Boulevard Playero, a la altura de Barra de Santa Ana, en la brecha de acceso a las huertas, en la tenencia de Playa Azul, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Alberto M. D., reportado como desaparecido el pasado 17 de octubre.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

