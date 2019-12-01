Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 19:56:05
Morelia, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta en que viajaba, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la avenida Madero Poniente, salida a Quiroga, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta noche de viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en el sentido oriente-poniente, frente al fraccionamiento Lomas de la Maestranza, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron conformar la muerte del motorista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Es de mencionar que se indaga si el ahora occiso cayó por accidente o un vehículo lo arrolló.

