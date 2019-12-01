Vuelca tráiler en la cuota Querétaro - Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 20:00:52

Corregidora, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la caseta de peaje de Querétaro- Celaya, en donde se reportó la volcadura de un tráiler.

Fue en dirección a Celaya, en donde el operador de la unidad pesada se quedó dormido al volante, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.

Al perder el control, se salió del camino y posteriormente volcó el tráiler, quedando con severos daños materiales en su carrocería.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al operador y determinaron que no presentaba heridas graves.