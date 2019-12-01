Vuelca tráiler en la carretera a Chichimequillas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:24:34

El Marqués, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Este jueves, servicios de emergencias se movilizaron a la carretera estatal 500, en donde se reportó la volcadura de un tráiler con góndola

Fue a la altura de la localidad dé Chichimequillas, en el municipio de El Marqués, en donde la unidad perdió el control y posteriormente volcó, quedando con importantes daños materiales.

A la zona acudieron elementos de Protección Civil de El Marqués, quienes brindaron los primeros auxilios y descartaron que presentara heridas graves.

La zona fue abanderada por elementos policiales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.