Vinculan a proceso a cinco implicados en los hechos violentos durante la marcha de la Generación Z

Fecha: 19 de Noviembre de 2025

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- Fueron vinculadas a proceso cinco personas detenidas por los hechos violentos ocurridos durante la Marcha de la Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.

En la audiencia del martes 18 de noviembre de 2025, la autoridad judicial determinó que Daniel “N”, José Luis “N”, Enrique “N”, Said “N” y Carlos Miguel “N” enfrentarán cargos por el delito de lesiones.

Los cinco permanecerán en libertad, pero deberán acudir a firmar cada quince días como medida cautelar.

Otros cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional y continuarán en prisión preventiva mientras se define su situación legal.

Se trata de Sergio “N”, Brayan “N”, José Enrique “N”, Eduardo “N” y otro Brayan “N”, quienes conocerán el viernes 21 de noviembre si serán vinculados o no a proceso.

Como pruebas, se presentaron las declaraciones de policías presuntamente agredidos, quienes identificaron a los acusados como responsables de ataques y del robo de radios de comunicación.

Cabe recordar que la marcha de la Generación Z reunió a cerca de 20 mil participantes y comenzó de manera pacífica en el Ángel de la Independencia.

Sin embargo, al llegar al Zócalo, un grupo de encapuchados identificado como “bloque negro” derribó con martillos y piedras las vallas que protegían Palacio Nacional. En respuesta, los elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y extintores para dispersar a los agresores.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de 100 policías lesionados y 20 civiles heridos, según autoridades capitalinas.