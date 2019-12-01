Vinculan a proceso a cinco implicados en los hechos violentos durante la marcha de la Generación Z

Vinculan a proceso a cinco implicados en los hechos violentos durante la marcha de la Generación Z
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 07:59:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- Fueron vinculadas a proceso cinco personas detenidas por los hechos violentos ocurridos durante la Marcha de la Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.

En la audiencia del martes 18 de noviembre de 2025, la autoridad judicial determinó que Daniel “N”, José Luis “N”, Enrique “N”, Said “N” y Carlos Miguel “N” enfrentarán cargos por el delito de lesiones.

Los cinco permanecerán en libertad, pero deberán acudir a firmar cada quince días como medida cautelar.

Otros cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional y continuarán en prisión preventiva mientras se define su situación legal.

Se trata de Sergio “N”, Brayan “N”, José Enrique “N”, Eduardo “N” y otro Brayan “N”, quienes conocerán el viernes 21 de noviembre si serán vinculados o no a proceso.

Como pruebas, se presentaron las declaraciones de policías presuntamente agredidos, quienes identificaron a los acusados como responsables de ataques y del robo de radios de comunicación.

Cabe recordar que la marcha de la Generación Z reunió a cerca de 20 mil participantes y comenzó de manera pacífica en el Ángel de la Independencia.

Sin embargo, al llegar al Zócalo, un grupo de encapuchados identificado como “bloque negro” derribó con martillos y piedras las vallas que protegían Palacio Nacional. En respuesta, los elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y extintores para dispersar a los agresores.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de 100 policías lesionados y 20 civiles heridos, según autoridades capitalinas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado
Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos
Más información de la categoria
Alcaldes no deberían participar en Plan Michoacán, están involucrados con el crimen: Cemeí Verdía
Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”
Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Comentarios