Frente frío 15 provocará lluvias y bajas temperaturas en la República Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 07:22:34
Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 19 de noviembre de 2025 el frente frío 15, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica, recorrerá el noroeste y norte del país.

En combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango.

También se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, además de un marcado descenso de temperatura y condiciones para caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, extendiéndose por la noche hacia el norte de Sinaloa y Durango.

Pronóstico de lluvias:

  • Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Chiapas.

  • Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz (Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Temperaturas mínimas:

  • -10 a -5 °C con heladas: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

  • -5 a 0 °C: zonas altas de Sonora, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

  • 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

