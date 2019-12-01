Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 07:15:13
Celaya, Guanajuato, 19 de noviembre del 2025.- Sujetos armados y encapuchados realizaron un asalto valorado alrededor de 200 mil pesos en una tienda empeño ubicada en la colonia Del Parque de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Era alrededor de las 5:00 de la tarde del martes cuando según los primeros reportes el comercio con razón social Mr.Empeño se quedó sin clientes, momento que los presuntos asaltantes aprovecharon para amagar a los trabajadores y extraer celulares y joyería valuada con un valor de cerca de 200 mil pesos y posteriormente darse a la fuga.

Luego de los hechos se dio aviso a las autoridades a través de la línea de emergencia 911 y posteriormente arribaron elementos policíacos y cuerpos de emergencias quienes atendieron a empleados por crisis nerviosa y confirmaron el suceso.

Acto seguido se dio parte al Ministerio Público quienes se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

