Vuelca tráiler en la autopista México-Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 09:47:01
Pedro Escobedo, Querétaro, 19 de diciembre del 2025.- En las primeras horas de este viernes, servicios de emergencias y elementos de la Guardia Nacional, se movilizaron a la autopista federal 57 México- Querétaro, en donde se reportó la volcadura de un tráiler. 

Fue sobre el kilómetro 176, a la altura de la localidad de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo, en donde el operador de la unidad pesada, perdió el control cuando circulaba con dirección a San Juan del Río. 

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, los emergencistas, descartaron personas fallecidas o heridos de gravedad, por lo que únicamente, el accidente quedó en severos daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional son quienes acudieron como primeros respondientes a abanderar la zona, la cual se vio afectada por una severa carga vehicular.

