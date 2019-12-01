Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:09:43

Guadalajara, Jalisco, 19 de diciembre del 2025.- Armando “G”, alias “Delta 1”, señalado por autoridades federales como el tercer hombre en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en un operativo realizado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió la mañana del jueves 18 de diciembre, alrededor de las 9:40 horas, y representa la tercera ocasión en la que este presunto líder criminal es arrestado.

Armando “G” es identificado como uno de los principales reclutadores de sicarios del grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El informe oficial detalla que el detenido mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena y al momento de su aprehensión vestía short y tenis negros, playera rosa y sudadera negra con naranja, además de portar brackets.

“Delta 1” fue interceptado mientras circulaba a bordo de un Lamborghini Urus, vehículo de alta gama, en calles de la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan.

La detención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento, en las que participaron elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales, según confirmó Imagen Televisión Guadalajara.

Las autoridades lo vinculan con homicidios, secuestros, extorsiones y el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, delitos por los que es considerado uno de los operadores criminales de mayor jerarquía dentro del CJNG, organización conocida internamente como “Los Deltas”.