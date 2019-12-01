Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó la publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y elimina las multas e infracciones económicas de tránsito en Michoacán.

Esta medida pone fin a cualquier intento de abuso de autoridad y se cierra la puerta a posibles actos de corrupción por parte de cuerpos policiales, dijo el encargado de la política interna.

Zepeda Villaseñor destacó que la reforma establece de manera clara la eliminación de la multa como sanción pecuniaria dentro del régimen de tránsito y seguridad vial, sustituyéndola por mecanismos correctivos como amonestaciones, arrestos administrativos de hasta 36 horas, suspensión o cancelación de licencias, puntos de penalización en la licencia, así como remisión de vehículos al depósito en casos específicos, privilegiando así un modelo preventivo, educativo y de corresponsabilidad social.

Informó que el decreto retoma el principio de movilidad como derecho humano y se adhiere a un enfoque que fortalece el tránsito libre, seguro y sin discrecionalidad, bajo lineamientos que buscan fortalecer la confianza ciudadana, erradicar la visión recaudatoria de las sanciones y garantizar que las medidas establecidas realmente contribuyan a la seguridad vial, a la reducción de riesgos y al respeto de los derechos de las personas usuarias de la vía pública.

Con esta publicación oficial, el Gobierno del Estado no renuncia a su obligación de proteger la seguridad vial, sino que reorienta el modelo hacia uno más justo y eficaz, donde la autoridad actúe con legalidad, proporcionalidad y legitimidad, asegurando condiciones para un libre tránsito y una movilidad con reglas claras, sin espacio para abusos ni corrupción, enfatizó Zepeda Villaseñor.