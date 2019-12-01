Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:17:05

Guasave, Sinaloa, a 19 de diciembre 2025.- Un grupo de 40 niños se intoxicó en la guardería “Mi Casita”, ubicada en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Del total de de menores afectados, siete tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por lo anterior, Macario Castro Gaxiola, director de Protección Civil Municipal, manifestó que, una de las líneas de investigación sugiere que se trató de una negligencia en el manejo de alimentos, por lo que es la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios la que tiene a su cargo la inspección del lugar y determinar las causas.

Además, los padres de familia expusieron que los datos que se conocen es que los menores ingirieron alimentos en mal estado, lo que género que presentaran síntomas de mareos, vómitos, entre otros.

Al corte de esta edición, siete de los pequeños continúan internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo atención médica, pero su estado de salud es estable.