Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años de edad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:11:39
Zitácuaro, Michoacán, a 19 de diciembre 2025.- Erick Daniel “N”, quien es señalado de su posible relación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra de 11 años de edad, en el municipio de Hidalgo, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas, se estableció que el pasado 28 de abril, la víctima se encontraba en viendo la televisión cuando en un momento determinado el detenido la atacó sexualmente.

Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro,   que dio inicio a las investigaciones, mismas que permitieron establecer la posible relación de Erick Daniel “N”, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión obsequiada por un Juez de Control.

El investigado será presentado ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que le sea resuelta su situación legal.

