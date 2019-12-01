Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023

Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 10:17:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de diciembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Chiapas capturó a Gerardo “N” y Diego “N”, presuntos responsables del homicidio del activista José Artemio López Aguilar, ultimado a tiros dentro de su vivienda en el municipio de Chicomuselo, el 3 de octubre de 2023.

La víctima, conocida como el “Profe” Artemio, acompañaba la lucha de los sectores sociales golpeados por la violencia generada por el crimen organizado, que se han disputado el territorio en la Sierra y la Frontera de Chiapas, limítrofes con Guatemala.  

Sin embargo, fue torturado y después asesinado en su casa ubicada en la Sierra de Chiapas.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, los sospechosos participaron de manera directa en el homicidio del docente y líder social, por lo que tras su captura fueron recluidos en un centro penitenciario a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Asimismo, el funcionario estatal, remarcó que el activista fue asesinado por disparos de arma de fuego después de que convocó a la llamada marcha por la paz en Chicomuselo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación
Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años de edad
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán
Lluvias desatan caos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: arrastran ocho vehículos, derriban árboles y rescatan a una persona
EEUU acusa a Sheinbaum de regalar más de 3 mil millones de dólares en petróleo a la dictadura cubana
Comentarios