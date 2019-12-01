Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 10:17:07

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de diciembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Chiapas capturó a Gerardo “N” y Diego “N”, presuntos responsables del homicidio del activista José Artemio López Aguilar, ultimado a tiros dentro de su vivienda en el municipio de Chicomuselo, el 3 de octubre de 2023.

La víctima, conocida como el “Profe” Artemio, acompañaba la lucha de los sectores sociales golpeados por la violencia generada por el crimen organizado, que se han disputado el territorio en la Sierra y la Frontera de Chiapas, limítrofes con Guatemala.

Sin embargo, fue torturado y después asesinado en su casa ubicada en la Sierra de Chiapas.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, los sospechosos participaron de manera directa en el homicidio del docente y líder social, por lo que tras su captura fueron recluidos en un centro penitenciario a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Asimismo, el funcionario estatal, remarcó que el activista fue asesinado por disparos de arma de fuego después de que convocó a la llamada marcha por la paz en Chicomuselo.