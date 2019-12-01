Lluvias desatan caos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: arrastran ocho vehículos, derriban árboles y rescatan a una persona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:50:33

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de diciembre del 2025.- Las intensas lluvias registradas la tarde del jueves en Tuxtla Gutiérrez provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas el arrastre de ocho vehículos y la caída de tres árboles, informó Protección Civil municipal.

De acuerdo con las autoridades, en uno de los automóviles afectados viajaba una persona, quien logró ser rescatada a tiempo por elementos de emergencia.

Detallaron que siete de los vehículos se encontraban sobre la calle Ricardo Flores Magón, mientras que otro más fue arrastrado en la colonia 24 de Junio.

En cuanto a los árboles derribados por el viento y la lluvia, estos se registraron en las colonias El Valle, La Misión y 24 de Junio, sin que se reportaran personas lesionadas.