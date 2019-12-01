Vuelca tráiler en la autopista 57 México-Querétaro 

Vuelca tráiler en la autopista 57 México-Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 08:36:04
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Pedro Escobedo, Querétaro, a 5 de octubre 2026.- Anoche, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la autopista federal 57 México- Querétaro, en donde registró la salida de camino y volcadura de un tráiler.

Fue sobre el kilómetro 185+500 entre Calamanda y La Palma, en donde la unidad pesada, sufrió el aparatoso accidente, que dejó importantes daños materiales y carga vehicular en la zona.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, de los municipios de Pedro Escobedo y El Marqués, quienes al llegar, brindaron los primeros auxilios al operador, determinando que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales.

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