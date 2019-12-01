Cuarta vinculación a proceso para Juan Pablo “N” por robo a comercio en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 08:39:04

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una cuarta vinculación a proceso contra Juan Pablo “N” por el delito de robo a comercio, derivado de hechos ocurridos el 2 de marzo de 2026 en un establecimiento ubicado en la colonia La Huerta, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al establecimiento y, una vez en el área de cajas, presuntamente sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego, con la que amenazó a un trabajador para exigirle la entrega de dinero en efectivo. Posteriormente, huyó del lugar.

Los actos de investigación desarrollados permitieron establecer la probable intervención de Juan Pablo “N” en estos hechos y reunir los datos de prueba que fueron presentados ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, esta Fiscalía formuló imputación y un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Juan Pablo “N” por robo a comercio, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Con esta resolución, Juan Pablo “N” suma cuatro vinculaciones a proceso por hechos relacionados con robo a comercio, correspondientes a investigaciones distintas, y permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.