Caen 9 hombres durante cateo en SLP; aseguran autopartes, inhibidores de señal, autos y munición

Caen 9 hombres durante cateo en SLP; aseguran autopartes, inhibidores de señal, autos y munición
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 08:31:03
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San Luis Potosí, a 5 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal efectuó un cateo en un inmueble de la ciudad de San Luis Potosí en el que capturó a nueve personas, 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras y un arma larga.

Igualmente, los agentes decomisaron cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

Lo anterior lo detalló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien, a través de sus redes sociales indicó que el operativo formó parte de la estrategia para combatir el robo autotransporte federal.

De acuerdo con el funcionario, la acción operativa representa un avance en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura.

 “Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, expresó en su cuenta oficial de X.

Además, el secretario García Harfuch detalló que participó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, SSPC, Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil Estatal.

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