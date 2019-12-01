¿Captó un delito una cámara del C5? Esto debes hacer para pedir el resguardo del video

¿Captó un delito una cámara del C5? Esto debes hacer para pedir el resguardo del video
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 08:14:43
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Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del C5 Michoacán, informa a la ciudadanía sobre el procedimiento para solicitar el resguardo de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia que pudieran estar relacionadas con un hecho delictivo.

Cuando un incidente ocurra en una zona con cobertura de videovigilancia, la persona afectada deberá presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y proporcionar datos precisos sobre la fecha, hora y ubicación de los hechos, así como referencias que permitan identificar el lugar donde pudieron haber sido captadas las imágenes.

Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público o la autoridad judicial competente deberá realizar la solicitud oficial al C5 Michoacán para el resguardo y, en su caso, la remisión de las grabaciones para incorporarlas a la investigación.

Debido a que las videograbaciones se conservan por un periodo limitado, es importante presentar la denuncia y proporcionar estos datos lo antes posible. Por normativa y para proteger la información y los datos personales, el material no se entrega directamente a particulares, sino únicamente a las autoridades competentes mediante los procedimientos establecidos.

En caso de una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o solicitar apoyo a través de la App 911 Michoacán. Desde el C5 se coordina la atención y, cuando corresponde, se activa el monitoreo de la zona mediante la red de videovigilancia para dar seguimiento al reporte y facilitar la intervención de las corporaciones de seguridad y emergencia.

De esta manera, el C5 Michoacán contribuye tanto a la atención inmediata de emergencias como a la preservación de información que puede resultar relevante para las investigaciones.

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