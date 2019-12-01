Vuelca pipa en la Morelia-Pátzcuaro; hay cuatro heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:15:46
Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre 2025.- Un saldo de cuatro personas heridas y daños materiales fue el que dejó la volcadura de un tráiler tanque el cual transportaba aceite comestible, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones de la tenencia de Cointzio.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que a la altura del kilómetro 8 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudirían elementos de tránsito, así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban herida, mientras que persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

Es de mencionar que el siniestro ocasionó el cierre de la carretera mientras se llevaban a cabo los trabajos de remisión de escombros y retiro del camión.

