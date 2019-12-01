Hombre muere al ser arrollado por un tren en la Gustavo A. Madero

Hombre muere al ser arrollado por un tren en la Gustavo A. Madero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 08:19:07
Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- Un hombre en situación de calle perdió la vida al ser arrollado por un tren en la alcaldía Gustavo A. Madero de la ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso se desarrolló en la calle Clave al cruce con Calzada Vallejo, en la colonia Vallejo Poniente, justo a la altura de la estación La Raza del Metrobús.

Se informó que el hombre estaba sentado sobre las vías, cuando la unidad de transporte pasó por la zona y lo arrolló.

Cabe mencionar que tras el incidente, el operador del tren emprendió la fuga, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), acudió al sitio y realizó las diligencias de ley, además de que llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

