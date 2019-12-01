Quitan la vida a una mujer en la colonia Parque La Noria de León, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 23:56:32

León, Guanajuato, a 26 de diciembre de 2025.- Una mujer que se encontraba descansando dentro de su domicilio fue sorprendida por sujetos desconocidos que le dispararon hasta dejarla sin vida en León, Guanajuato.

En los primeros reportes mencionan que poco antes de las 10 de la noche de este viernes, sujetos desconocidos llegaron caminando e irrumpieron de manera violenta en una vivienda calle Parque Italia en la colonia Parque La Noria.

Vecinos escucharon gritos y posteriormente detonaciones de arma de fuego y finalmente observaron sujetos de características desconocidas huir de la escena donde quedó tendida la fémina.

El suceso sobre una persona herida fue informada la 911 dónde arribaron lo paramédicos quienes nada pudieron hacer al confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Acto seguido, el área fue delimitada con cinta amarilla dando parte a la Fiscalía Regional quienes se encargaron de procesar el área del crimen y esclarecer los hechos.

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones de SEMEFO donde le practicarán la necropsia de ley.