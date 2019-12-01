Activan Alertas Amarilla y Naranja por bajas temperaturas en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 08:08:49

Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- El gobierno de la Ciudad de México activó las Alertas Amarilla y Naranja debido al pronóstico de bajas temperaturas durante las primeras horas del 27 de diciembre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital (SGIRPC), la Alerta Naranja para la alcaldía Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 h y las 08:00 h del sábado 27 de diciembre.

De igual forma, indicó el uso de la Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius para el lapso de tiempo ya mencionado.

Por lo anterior, la CDMX recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Así como lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.