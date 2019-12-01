Vuelca en la carretera a Huimilpan 

Vuelca en la carretera a Huimilpan 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 07:59:20
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Huimilpan, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- Un hombre resultó lesionado, luego de perder el control, cuando circulaba a exceso de velocidad, sobre la carretera a Huimilpan.

Fue a la altura de Cumbres del Cimatario, en donde el vehículo perdió el control, posteriormente, volcó, quedando sobre los neumáticos arriba.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor, y determlnaron que no requería traslado a un hospital. 

La vialidad fue abanderada por policías de la demarcación, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños al vehículo.

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