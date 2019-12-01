Tráiler atropella a motociclista en avenida Cimatario de la ciudad de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 07:56:13

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- Con heridas de consideración, un motociclista fue trasladado a un hospital, luego de ser atropellado por un tráiler, en avenida Cimatario.

Fue en inmediaciones de plaza Las Américas, en donde se registró el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), valoraron al motociclista, posteriormente lo trasladaron al hospital, para continuar con la atención.

Elementos de la Policía Municipal, son quienes se movilizaron para abanderar la zona y tomar conocimiento del accidente del motociclista.