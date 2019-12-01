En ataques distintos, ultiman a dos hombres en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 12 de noviembre 2026.- Cerca de la colonia San Juanico, en Celaya, Guanajuato, un masculino fue utlimado a tiros, mientras que, sobre la avenida El Sauz se registró un segundo ataque armado que dejó sin vida a otro hombre.

Fue alrededor de las 11:00 de la noche del miércoles que reportaron al sistema de emergencia 911 sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en dicha zona, esquina avenida Naranjos que divide a las colonias Los Naranjos y Valle de Naranjos.

Al lugar llegaron elementos municipales y socorristas quienes encontraron al masculino sobre la banqueta y a dos metros de distancia de una bicicleta en la que se presume se transportaba y en la que trató de escapar, sin embargo fue alcanzado por las balas que le arrebataron la vida.

Una vez que confirmaron el deceso el cuerpo fue tapado con una sábana azul y colocada la cinta amarilla para informar a Fiscalía del Estado, quienes se encargaron de procesar el lugar para iniciar la carpeta de investigación.

Al finalizar el protocolo correspondiente por parte de agentes de investigación criminal y peritos el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Semefo,donde el practicaran necropsia de ley.