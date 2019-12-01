Muere conductor al desbarrancar su auto en el boulevard de La Nación, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 08:05:57

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida, luego de desbarrancar su auto, cuando circulaba sobre el boulevard de La Nación.

El aparente exceso de velocidad, habría ocasionado que el auto, cayera a un barranco, quedando el auto destrozado y su conductor sin vida.

A la zona, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, e ingresar a la zona en donde cayó el auto, confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.