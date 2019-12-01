Vuelca camioneta en la México-Querétaro

Vuelca camioneta en la México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:33:09
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Severa carga vehicular, dejó la volcadura de una camioneta, que se registró en la autopista federal 57 México - Querétaro.

El aparente exceso de velocidad, aunado a un choque por alcance, habría sido la causa por la cual, el conductor de la camioneta, perdió el control, cuando circulaba a la altura de la Cuesta China.

Fue en dirección a la Ciudad de México, en donde se registró el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar rescatistas, quienes al llegar descartaron lesionados.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

