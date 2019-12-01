Cae chofer con 31 mil litros de diésel ilegal en carretera de Michoacán

Epitacio Huerta, Mich., a 27 de enero de 2026.— Un nuevo golpe al tráfico ilegal de hidrocarburos se registró en el oriente de Michoacán, luego de que un chofer de pipa fuera vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburos, tras ser sorprendido transportando 31 mil litros de diésel de procedencia ilícita.

La detención ocurrió durante un operativo de vigilancia de la Policía Municipal sobre la carretera Palos Altos–Contepec, donde los agentes interceptaron una pipa que circulaba de manera irregular. Al realizar la inspección, el conductor no pudo acreditar la legal posesión del vehículo ni la procedencia del combustible que transportaba.

Ante la falta de documentación y las inconsistencias detectadas, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien integró la carpeta de investigación correspondiente por el presunto delito relacionado con el manejo ilegal de hidrocarburos.

Durante la audiencia inicial, el fiscal federal presentó los elementos de prueba que permitieron al juez de control dictar la vinculación a proceso en contra de Saúl “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al considerar el riesgo y la gravedad del ilícito.

Autoridades señalaron que este aseguramiento representa un avance en el combate al mercado negro de combustibles, una actividad que genera millonarias pérdidas al erario y que suele estar ligada a redes delictivas más amplias que operan en la región.